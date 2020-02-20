Hanau saldırısı ve Avrupa’da yükselen ırkçı terör
Hanau ilk değil. Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve ırkçı terörün şimdilik son örneği.
Tarih 20 Şubat 2020. Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau. Yerel saatle 22.00'de Tobias R iki kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5’i Türk 9 kişi hayatını kaybetti.
Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.
Baskın düzenlenen evdeki cesetlerden biri 43 yaşındaki Tobias Rathjen’e diğeri 72 yaşındaki annesine aitti.
Tobias Rathjen’in avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı ortaya çıktı.
Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth saldırganın Hanau kentinde yaşayan bir Alman olduğunu aktardı. "İlk belirlemelere göre saldırgan yabancı düşmanlığı saikiyle hareket etti" diyen Beuth, Federal Başsavcılığın olaya ilişkin terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı.
6 gün önce keşif
Saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.
Suç mahalli
Tanıklar
“Irkçılık yüzünden öldüler”
Can güvenliğimiz kesinlikle yok. Vatandaş, geçen seneden beri Facebook'ta böyle yayınlar yapıyormuş, evinde silah olduğu belli, buna önlem alınmıyor ve bunun üstünü hemen kapatmaya çalışıyorlar.
Hanau Heumarkt'ta ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği kafenin karşısındaki büfenin sahibi Özkan Rutbil silah seslerinin duyulmasıyla olay yerine koştuklarını ancak saldırganı yakalayamadıklarını söyledi.
Saldırının gerçekleştiği anda, olay yerinden birkaç metre uzaklıklıktaki büfesinin önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiğini aktaran Rutbil, gecenin dehşetini unutamadığını ve hala olayın etkisinde olduğunu belirtti:
"Karşı tarafta kendi kaynım çalışıyordu. Saldırıya uğrayan kafe de benim çok yakın arkadaşım olan ve olayda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün dükkanıydı. Biz sohbet ederken, ilk kurşun sesi geldikten sonra zaten orada bir şeylerin olduğunu fark ettik. Olaya müdahale etmek için hemen karşıya koştuk. Saniyelik olaylardı. Biz içeri girdiğimizde, Sedat kardeşim vurulmuş vaziyetteydi ve içeride yatıyordu. Yan tarafa baktık, herkes şoktaydı, kaynım şoktaydı, konuşacak vaziyette değillerdi."
Rutbil, şehirde 20-30 bin civarında Türk yaşadığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün geldiler, 'terörü kınıyoruz' dediler, iki çelenk bırakıp gittiler. Yarın burada olmasa bile başka yerde yine kesinlikle olacaktır. Alman devletinde bu konuda bir ilerleme yok. Yıllardır bir şeyler oluyor (ırkçı saldırılar), hangisini bu güne kadar aydınlattılar? Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Burada kardeşlerimiz arasında birbirimizi koruyabildiğimiz kadar koruyoruz."
Irkçılıktan çok korkuyorum. Evimin önünde oldu ve o kafede ben de olabilirdim.
Saldırının gerçekleştiği kafenin karşısındaki binada oturan Polonya asıllı Susanna Kopec ise olayın hemen sonrası arkadaşıyla çekip sosyal medyada yayınladıkları videoların büyük yankı uyandırdığını dile getirdi:
"22.00 civarlarında büyük bir gürültü duyduk. Sonra erkek arkadaşım, dışarıda ne olup bittiğini kontrol etmek için pencereyi açtı. İnsanlar, Midnight kafeden koşarak çıkıyordu. Orada bir şey olduğunu ve polisi aramamız gerektiğini düşündüm. İki dakika sonra polis geldi, ilk önce içeride ne olduğuna bakmak için Midnight kafeye girdi. Yaklaşık 15 dakika sonra her yerden insanlar gelmeye başladı çünkü Hanau’da bir şeyler olduğunu biliyorlardı."
Kopec, olayın etkisinden hala kurtulamadığına dikkati çekerek, "Irkçılıktan çok korkuyorum. Evimin önünde oldu ve o kafede ben de olabilirdim. Bundan dolayı korkuyorum. Birçok kişinin bir şey yapmadığı halde ölmesi çok üzücü. Ölenler, herkes gibi burada yaşıyordu. Irkçılık yüzünden öldüler. Ben, ırkçı değilim; öteki kültürleri seviyorum." ifadelerini kullandı.
Merkel:
Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var
Halle kentindeki programını iptal eden Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada birçok şeyin saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirtti ve “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Bu zehrin çok sayıda suça sebep olduğunu vurgulayan Merkel, Almanya’da 2000-2007 yıllarında aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun işlediği cinayetlere, geçen yıl Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesine ve Halle kentinde bir sinagoga ve döner büfesine yapılan saldırıya işaret etti.
Hanau ve Almanya'daki “zehir”
Zehrin derin bir geçmişi var.
95.000’lik bir nüfusa sahip Hanau birçok farklı kimliği bünyesinde barındıran Frankfurt’a çok yakın bir işçi kenti. Alman siyasetinde öne çıkan Suriyeli sığınmacılar tartışmasından çok daha önce etnik olarak çeşitlilik gösteren bir bölge. Birçoğu doğma büyüme Alman vatandaşı olsa da şehirde yaşayan yabancı kökenliler “göçmen” olarak adlandırılıyor.
Hanau’nun uzun zamandır aşırı sağcı ve ırkçı sempatizanları barındırdığı anlaşılıyor. Zira New York Times’ın haberine göre son şehir seçimlerinde aşırı sağcı, göçmenlik karşıtı Republikaner partisi oyların yaklaşık yüzde 10’unu aldı. Ki bu AfD’nin parlamentoya girmesinden bile önceydi.
Almanya’da yükselen aşırı sağ ve ırkçı terör
Hanau’daki saldırı Almanya için ilk değil. Daha geçen hafta, Almanya'da saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Aşırı sağ nefret suçlarının sayısı 2017 ile 2018 arasındaki dönemde yaklaşık 1.200'den 1.664'e yükseldi.
New York Times’ın polis istatistiklerinden aktardığı bilgiye göre, aşırı sağ nefret suçlarının sayısı 2017 ile 2018 arasındaki dönemde yaklaşık 1.200'den 1.664'e yükseldi.
Geçen yıl ekim ayında ırkçı terör bir sinagogu hedef aldı. Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırganın, saldırıdan önce ırkçı terör içerikli bir video yayımladığı belirlendi.
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Yine Haziran 2019'da Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde ırkçı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü.
Federal savcılığın, zanlıların geçmişte Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimlerin olduğunu açıklaması, 2000-2007 yıllarında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU tehlikesini tekrar gündeme getirdi.
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Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde de 2019 başında bir ırkçı terörist, aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman yetkililer, saldırganın temel amacının "yabancıları öldürmek" olduğunu teyit etti.
Münih kentinde 2016 yılında bir ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.
Avrupa'da ırkçı terör
Hanau'daki saldırı kıtada giderek yaygınlaşan ırkçı terörün katliamlar yapacak kadar büyük bir tehdit haline dönüştüğünü gösterdi.
Aşağıdaki grafikte son dönemde Avrupa'da meydana gelen ırkçı terör saldırılarına dair kısa bir özet sunuyoruz.
Editör ve görsel yönetmen: Mustafa Fuat Er
Grafik ve videografik: Mevlüt Eren, Ahmet Burak Özkan, Emre Özkan, Özgür Güz
Haber, video ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı © Şubat, 2020